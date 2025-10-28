إعلان

فيديو رقص خادش يوقع صانعة محتوي في كمين مباحث الآداب

كتب : رمضان يونس

05:42 م 28/10/2025

صانعة محتوى

تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، من إلقاء القبض على صانعة محتوى لنشرها مقطع فيديو رقص خادش للحياء يتنافى مع قيم المجتمع.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

