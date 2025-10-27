إعلان

"الآداب" تضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقليوبية

كتب : مصراوي

07:58 م 27/10/2025

المتهمون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 22 رجلا و4 سيدات لـ 16 منهم معلومات جنائية؛ لاستغلالهم الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقليوبية.

القوات ضبطت بصحبتهم 6 أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

تسول عصابة استغلال الأطفال أطفال الأحداث القليوبية مباحث الآداب

