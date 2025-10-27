ضبط 434 متهم في قضايا مخدرات و137 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية واسعة.

ففي مجال مكافحة المخدرات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 380 قضية اتجار وجلب في المواد المخدرة، تورط فيها 434 متهم، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 120 متهم، من بينها 6 بنادق آلية، و20 بندقية خرطوش، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 86 الفا و858 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 21 متهم هارب من الاحكام، و20 متهم من القائمين بأعمال البلطجة، بالاضافة الى 297 دراجة نارية مخالفة، و21 الفا و772 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لضبط العناصر الاجرامية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة، وتعزيز الشعور بالامن لدى المواطنين.