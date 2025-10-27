إعلان

لـ 3 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما بالطالبية

كتب : صابر المحلاوي

11:17 ص 27/10/2025

محكمة جنوب الجيزة

قررت محكمة جنح الطالبية المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية التعدي على الطالبة سما أمام مدرسة بمنطقة الطالبية، لجلسة 3 نوفمبر لإعلان المتهمين.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الضرب وحيازة آلة حادة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر صورًا للطالبة المصابة وتضمن اتهامات لأسرة طالبة أخرى بالتعدي عليها خارج أسوار المدرسة، بعد خلاف داخل الفصل بين الطالبتين..

محكمة جنح الطالبية التعدي على الطالبة الطالبة سما

