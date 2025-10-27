واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 106436 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وتم فحص 1745 سائقًا للتأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت الفحوص عن إيجابية 85 حالة.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 942 مخالفة متنوعة شملت تحميل الركاب، شروط التراخيص، ومعايير الأمن والمتانة، وفحص 122 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط وضمان سلامة الطرق وحركة السير، ومواجهة كافة المخالفات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟