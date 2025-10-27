ضبط شخصين يقودان بسرعة جنونية ويؤديان حركات خطرة بالفيوم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بقيادة دراجتين ناريتين بسرعة عالية وأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة الفيوم، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجتين الناريتين، إحداهما بدون لوحات معدنية، وقائديهما، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف، ولا يحملان رخصة قيادة.

وعند مواجهتهما، اعترف الشخصان بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

