5 مصابين في انقلاب ميكروباص بأطفيح على الطريق الصحراوي

كتب : علاء عمران

10:07 ص 27/10/2025

انقلاب ميكروباص - ارشيف

كتب- علاء عمران:

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

وتلقى قسم شرطة النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، بصحبتها ونش المرور لرفع حطام الحادث وتأمين الطريق.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع لاختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووقوع الإصابات، وجاري استمرار التحقيقات لمعرفة كل الملابسات.

