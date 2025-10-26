تطورات جريمة "طفلي الهرم".. والأجهزة الأمنية تواصل التحريات

كتب-صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على الطفلين سيف الدين وجنى حماده بمنطقة الهرم، والتي أسفرت عن وفاة الطفلين بعد تعرضهما للاختفاء في ظروف غامضة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلين قد اختفيا منذ 27 سبتمبر الماضي، وأبلغ والدهم عن غيابهما في الخامس من أكتوبر الجاري، قبل أن يتم العثور على جثة سيف الدين 13 عامًا في مدخل أحد العقارات بالهرم، بينما كانت شقيقته جنى 11 عامًا في حالة إعياء شديد وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت لاحقًا.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام "توك توك" بإلقاء الطفلين في مدخل العقار قبل أن يفر هاربًا، في مشهد صادم أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وتتابع النيابة العامة تحقيقاتها، وتستمع إلى أقوال والد الطفلين والشهود، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية المتورطين والبحث عن الطفل الثالث "مصطفى"، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي لم يُعثر عليه حتى الآن.

وتؤكد النيابة على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل والتطورات، لضمان سرعة الوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة وضبطهم.

