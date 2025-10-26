إعلان

علاقة عاطفية تتحول إلى معركة.. تفاصيل مشاجرة بني مزار

كتب : مصراوي

06:22 م 26/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية.

أكد مصدر أمنى على أن المشاجرة المشار إليها نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى وحاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية.

وأعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقاً للعادات والتقاليد السائدة بالقرية، وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.

وتحذر وزارة الداخلية من محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصرى الأمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم.

مشاجرة المنيا مشاجرة بني مزار علاقة عاطفية الداخلية المنيا

