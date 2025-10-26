إشارة خادشة للحياء "قلبت المترو" والأمن يتحرك.. ماذا حدث؟

مقطع فيديو قصير لا يتجاوز بضع ثوانٍ، لكنه أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الجدل بين المستخدمين. فتاة شابة داخل محطة مترو بالجيزة، تلوح بيدها بإشارة خادشة للحياء تجاه شخص يقف بالقرب منها، وسط تعليقات غاضبة ومطالبات بضرورة التحقيق في الواقعة.

لم تمر ساعات حتى بدأت الأجهزة الأمنية التحرك لتحديد هوية الفتاة والوقوف على حقيقة ما حدث. وبعد فحص دقيق للمقطع ومراجعة كاميرات المراقبة داخل المحطة، نجحت التحريات في تحديد الفتاة الظاهرة بالفيديو، وتبيّن أنها طالبة، مقيمة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهتها بما ورد في الفيديو، أدلت الفتاة باعترافات كاملة كشفت تفاصيل غير متوقعة، قالت إنها كانت موجودة بمحطة المترو بتاريخ 14 من الشهر الجاري، وكانت تصور مقطع فيديو قصير لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتدخل أحد أفراد الأمن الإداري بالمحطة وينبّهها إلى أن التصوير داخل المترو غير مسموح به.

وأضافت الطالبة أن تصرفها كان "على سبيل المزاح"، وأنها لم تتوقع أن يتحول الفيديو إلى قضية رأي عام، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة أو خدش الحياء العام.