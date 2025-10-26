الميكروباص انقلب بيهم.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص على الطريق الإقليمي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بدر بالقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي اتجاه بدر، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

أسفر الحادث عن إصابة عبد الرشيد محمد عبد الرشيد، 27 عامًا، من محافظة المنوفية، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة، ودانيا محمد خالد، 40 عامًا، من سوريا، مصابة باشتباه خلع في الكتف الأيسر وكدمات وسحجات، وأم هاشم فتح الله السيد، 47 عامًا، من القاهرة، مصابة باشتباه خلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات.

حرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب لجنة فنية لفحص مكان الحادث وتحديد سبب انقلاب الميكروباص، سواء كان نتيجة السرعة الزائدة أو خلل فني بالمركبة أو سوء حالة الطريق، كما تم التحفظ على السيارة لحين انتهاء الفحص الفني واستكمال التحقيقات.

أكد مصدر أمني أنه تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الإقليمي بعد فترة من التوقف، فيما تم التأكد من استقرار الحالة الصحية للمصابين.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة لتفادي الحوادث المشابهة.