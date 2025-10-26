"دعاء" تطلب خلع زوجها:"هددني بالقتل لو زرت أمي"



تقدمت ربة المنزل "دعاء. م"، 29 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد ثلاث سنوات زواج، مبررة طلبها بأن زوجها "أحمد. س"، 33 سنة، كان يهددها بإلقائها من فوق السطوح حال خروجها لزيارة بيت أسرتها أو التواصل مع والدتها.

وقالت الزوجة إن حياتها الزوجية تحولت إلى رعب مستمر بسبب تحكم الزوج وغيرة مفرطة، ومنعها من التواصل مع أهلها أو الرد على مكالماتهم، مشيرة إلى تعرضها للضرب والتهديد أكثر من مرة.

وأضافت أن الخلافات اليومية والتهديدات المستمرة أثرت على حياتها وحياة طفلها الصغير، رغم محاولاتها إصلاح العلاقة.

وأكدت دعاء أنها لم تطلب سوى العيش بأمان، مطالبة بالانفصال بعد أن فقدت الشعور بالأمان والاحترام، مشيرة إلى أن العيش مع زوجها أصبح خطرًا على حياتها.

ورفعت الزوجة دعوى خلع رقم 531 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة دون الفصل فيها حتى الآن.