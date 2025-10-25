تخدير وقتل لبيع الأعضاء.. تأجيل محاكمة المتهم في قضية "الدارك ويب"

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، جلسة محاكمة فتى الدارك ويب إلى 22 نوفمبر؛ لفض الأحراز، مع ضم القضايا الأخرى المتهم فيهم، وذلك لارتباطها بنفس المشروع الإجرامي.

التحقيقات كشفت أن المتهم لم يتجاوز 18 عامًا، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء حسابات وهمية بأسماء مثل "علي خالد" و"كاسبر" و"محمد علي" لاستدراج الأطفال والمراهقين بزعم حاجتهم لمتبرعين طبيين مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت النيابة أن المتهم تعاون مع شركاء مجهولين عبر تطبيقات "فيديو كول" لتنفيذ جرائم هتك عرض وتصوير إباحي، إضافة إلى استخدام مواد منومة وسرنجات طبية، ما أدى إلى محاولات قتل فاشلة لعدد من الضحايا.

شملت التحقيقات ثلاث جنايات رئيسية، وأربعة متهمين آخرين، هم: إسماعيل أحمد إسماعيل، مينا نادي فوزي، سيد صالح سيد، وسيد عبد الراضي محمد، حيث كوّنت المجموعة شبكة منظمة لاستدراج الأطفال، وإجراء "فحوصات طبية وهمية"، ثم تصويرهم وإعطائهم أقراصًا منومة وحقنهم بمواد مخدرة.