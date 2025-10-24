مأساة على طريق السويس.. تفحم سيارة وراكب يتحول إلى رماد

في لحظة خاطفة، تحول طريق السويس إلى مشهد مأساوي لا يُنسى. نيران تلتهم سيارة ملاكي أمام كمبوند سكني باتجاه مصر الجديدة، وصراخ المارة يملأ المكان، بينما يحاول البعض الاقتراب لإطفاء اللهيب، غير مدركين أنهم أمام ثوانٍ فارقة بين الحياة والموت.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة باشتعال سيارة على الطريق، وعلى الفور تحركت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث لكن النيران كانت أسرع من الجميع.

المشهد كان قاسيًا، ألسنة اللهب ارتفعت لعدة أمتار، والدخان الكثيف حجب الرؤية عن السيارات المارة. أحد الشباب حاول المساعدة بشجاعة، مستخدمًا مطفأة حريق صغيرة، لكنه أصيب بحروق أثناء محاولته إنقاذ الركاب.

وبعد دقائق من الجهود المتواصلة، نجحت سيارات المطافي في السيطرة على الحريق، لتكشف الكارثة كاملة. بداخل السيارة، عُثر على جثمان متفحم لشخص لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول المساعدة.

المشهد كان صادمًا لكل من شهد الواقعة، وملامح الصدمة لم تفارق وجوه الموجودين. تم نقل المصاب إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخلاء جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف أسباب الحريق وملابساته.

رجال المعمل الجنائي بدأوا معاينتهم لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن ماس كهربائي، أم أن وراءه شبهة جنائية. في الوقت نفسه، كلفت النيابة الأجهزة المختصة بفحص السيارة وبيان هوية المتوفى، وسط حالة حزن وخوف بين المارة الذين وقفوا مذهولين أمام المشهد.