محتوى خادش لزيادة مشاهدات وأرباح .. القبض على "تيك توكر" بفيديوهات مثيرة 

كتب : رمضان يونس

05:05 م 23/10/2025

صانعة محتوى

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تمس الآداب العامة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

