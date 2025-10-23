الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "شقة حدائق الأهرام"

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بكسر أبواب الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأحد المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام وسرقة محتوياتها.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر "مالك شركة تسويق- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وبسؤاله قرر تعرض صديقه لواقعة سرقة وحدته السكنية وبسؤال الأخير "مالك معرض سيارات- مقيم بدائرة القسم"، قرر أنه بتاريخ 14 الجارى فوجئ بكسر باب مسكنه "تحت الإنشاء" وسرقة محتوياته، فقام على إثر ذلك بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب كسر الباب" وأرشد عن المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عامل خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.