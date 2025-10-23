إحالة سيدة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور إلى المحكمة الاقتصادية

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، سيدة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت قيامها بسب وقذف الفنان محمد نور، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة وغير مبررة له.



وقال عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، إن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي هو السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.



وباشرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، بشأن اتهام سيدة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.



اقرأ أيضًا:

كانت مريضة.. تفاصيل وفاة فتاة داخل شقتها في أبو النمرس







باع عفش البيت لشراء المخدرات.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في بولاق الدكرور







تفاصيل حبس 11 سيدة بتهمة ممارسة الدعارة عبر تطبيق مساج بالقاهرة



