مباحث التموين تلاحق "تجار الدقيق البلدي" و 17 طن في قبضة الأمن

كتب : مصراوي

11:33 ص 23/10/2025

ضبط دقيق بلدي مدعم مهرب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة في نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضبطت خلالها 17 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعّم).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

