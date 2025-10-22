هنأ المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والسادة أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وجميع قضاة مجلس الدولة، المستشار فارس سعد فام، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (السابق)، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، وانتخابه وكيلاً للمجلس.

وأعرب مجلس الدولة في بيان له عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بتعيين أحد رموز مجلس الدولة في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الرائد الذي يضطلع به قضاة المجلس في إرساء العدالة وترسيخ سيادة القانون.

من جانبه، أكد المستشار أسامة يوسف شلبي أن المستشار فارس فام سيواصل مسيرته المشرفة في خدمة الوطن من خلال موقعه الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي تتويجًا لعطائه المخلص ومسيرته القضائية المتميزة داخل مجلس الدولة.