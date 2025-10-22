تصادم مروع يخلف 14 مصابًا على الطريق الغربي

على طريق مصر أسيوط الغربي، وبعد الطريق الإقليمي مباشرة في اتجاه أكتوبر، توقفت عقارب الزمن للحظات، لحظات امتزج فيها صوت المحرك بصراخ الألم، وغبار الأسفلت بأنين الجرحى.

في ساعة الصباح الأولى، كان كل شيء يبدو عاديًا. سيارات تسير في خطوط متوازية، ضوء الشمس ينساب على الطريق المفتوح، والهدوء يخفي وراءه قسوة القدر.

لكن دقائق قليلة كانت كافية لتحول المشهد الهادئ إلى فوضى مرعبة. تصادم ميكروباصين وجها لوجه، في لحظة خاطفة، فاهتز الطريق كله على صرخة واحدة.

الاصطدام كان عنيفًا إلى حدٍ جعل مقدمة المركبتين تتحول إلى كتلة حديدية مشوهة. تناثرت الزجاجات، وعلقت الأبواب، بينما حاول المارة كسر النوافذ لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

أجساد على الأرض، وآخرون محاصرون داخل العربات، يتشبثون بالحياة وسط رائحة البنزين والدم. خلال دقائق، وصلت سيارات الإسعاف تباعًا، ومعها قوات المرور والحماية المدنية.

الطريق أُغلق جزئيًا، وبدأت عملية إنقاذ سريعة لانتشال المصابين من داخل الحطام. المشهد كان صعبًا، 14 مصابًا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر العام لتلقي العلاج، بينهم حالات خطيرة تعاني من كسور ونزيف داخلي.

التحقيقات المبدئية تشير إلى أن السرعة الزائدة أو محاولة أحد السائقين تجاوزًا خاطئًا كانت وراء الكارثة. شهود العيان أكدوا أن أحد الميكروباصين انحرف فجأة، لتحدث الصدمة القاتلة، في لحظة لم تمنح أحدًا فرصة للنجاة الكاملة.