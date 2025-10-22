حكم قضائي عاجل ضد المتهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، غيابيًا، بحبس المتهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لمدة 3 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحبس، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليها، الذي عرض مقطع الفيديو محل الدعوى، موضحًا بالدقيقة والثانية العبارات التي تضمّنها والمتضمنة سبًا وقذفًا صريحًا يخدش الشرف ويخالف أحكام القانون.

وأكد دفاع بسنت النبراوي أن المتهم وجّه موكلته بعبارات من شأنها المساس بسمعتها واعتبارها كسيدة محصنة، مشيرًا إلى أن الجريمة مؤثمة وفقًا لنصوص قانون العقوبات، خاصة المواد 302 و306 و308، بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه ببث ونشر مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات وألفاظ تمس شرف الإعلامية بسنت النبراوي واعتبارها.