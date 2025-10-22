"في اتهامه بسب إعلامية شهيرة".. حكم قضائي جديد بشأن حبس "كروان مشاكل"

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروف بـ"كروان مشاكل" على حكم حبسه لمدة سنتين، ووقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقًا بحبس المتهم سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية نفسها، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ونشر محتوى يخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقدمت الإعلامية ريهام سعيد بلاغين إلى النائب العام، أرقام 62159 و62214، ضد المتهم أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، اتهمته فيهما بالإساءة إلى الدولة المصرية، وبث الشائعات، واستخدام ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء العام.

وتضمن البلاغ الأول اتهامه بنشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، ما أثار الذعر بين المواطنين، فيما أشار البلاغ الثاني إلى نشره مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا غير لائقة، في تجاوز صارخ لقيم المجتمع المصري وتقاليده.

وأكدت ريهام سعيد في بلاغها أنها تقدمت بهذه الشكاوى بصفتها إعلامية ومواطنة حريصة على سمعة الوطن، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات تهدد القيم العامة أو تشوه صورة المجتمع.