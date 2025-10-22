إعلان

كيلو ذهب وعمارة سكنية.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا بالتجمع الخامس

كتب : علاء عمران

11:20 ص 22/10/2025

سرقة فيلا

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة"، بعدما تمكن المتهمون من الاستيلاء على كمية من الذهب تزن نحو كيلو جرام من داخل فيلا يعمل بها أحدهم بمنطقة التجمع الخامس، مستغلًا ثقة مالك الفيلا.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي استعان بأربعة آخرين لتنفيذ الجريمة، واستولوا على الذهب وباعوه لتاجر مشغولات ذهبية وشقيقه بمنطقة السلام أول، بالرغم من علمهما بعدم مشروعية مصدر المضبوطات.

وعُثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي، وسيارة ميكروباص، إضافة إلى عقد شراء عمارة سكنية ثبت أنها من متحصلات الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط جميع المتهمين السبعة والمضبوطات بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سرقة فيلا التجمع الخامس تشكيل عصابي

