روّج لزوجته عبر السوشيال ميديا.. سقوط زوجين بالدقهلية بتهمة الاستغلال الجنسي

كتب : علاء عمران

05:05 م 21/10/2025

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص وزوجته، لقيامه باستغلالها في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية والإعلان عن ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) باستغلال زوجته في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والإعلان عن نشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

