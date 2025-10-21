إعلان

خطف تاجر ذهب وإجبار زوجته على التنازل عن العقار.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

01:47 م 21/10/2025

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف تاجر وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار مملوك لهما تحت التهديد، بسبب خلافات مالية تتعلق بتعاملات في مجال الذهب.

كانت ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة قد أبلغت الأجهزة الأمنية بتعرضها للضغط من جانب 8 أشخاص لإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها، وقيامهم باصطحاب زوجها عنوة إلى جهة غير معلومة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثمانية، والمقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، جميعهم يعملون في الصاغة، وتم العثور بحوزتهم على عقد البيع، وبصحبتهم الزوج المختطف.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أن المجني عليه استولى منهم على كمية من المشغولات الذهبية بزعم بيعها وسداد قيمتها إلا أنه تهرب من الدفع، ما دفعهم لاختطافه وإجبار زوجته على التوقيع للضغط عليه لإعادة المبلغ المستحق.

وبمواجهة المجني عليه وزوجته، أكدا صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

