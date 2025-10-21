نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تتعلق بقيام أمين شرطة بقتل أحد جيرانه بمحافظة المنوفية، والزعم بأن جهة عمله نفت عنه المسؤولية الجنائية بحجة "معاناته من مرض نفسي" لعدم ملاحقته قانونيًا.

وأكد المصدر أن الواقعة المشار إليها نشبت إثر خلافات بين الطرفين حول الجيرة، موضحًا أن الشخص المتهم منهى خدمته ولا ينتمي حاليًا لهيئة الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن المتهم محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدًا التزام وزارة الداخلية بالشفافية وعدم التهاون مع أي تجاوز خارج إطار القانون.