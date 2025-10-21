عريس يقاضي زوجته في شهر العسل: "حبيبها القديم في قلبها"

كتب – فاطمة عادل:

أقام "ساهر.م"، 32 سنة، موظف بإحدى شركات الاتصالات، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها فسخ عقد زواجه بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على الزواج، مبررًا طلبه بأن زوجته لا تزال على تواصل مع حبيبها السابق، وأنها اختارت شقة الزوجية عمدًا في نفس المنطقة التي يعيش فيها ذلك الشخص.

وقال الزوج: "تزوجتها بعد خطوبة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر، وكانت تبدو لي فتاة هادئة وناضجة تبحث عن الاستقرار، فوثقت بها وبدأت معها حياة جديدة، لكن كل شيء تبدل بعد الزواج، وبدأت ألاحظ تصرفات غريبة منها، أبرزها إصرارها على السكن في شقة بعينها رغم اعتراض أسرتي بسبب بعدها عن مقر عملي".

وأضاف ساهر: "لم أكن أعلم أن السبب الحقيقي وراء اختيارها لتلك الشقة هو قربها من مكان إقامة حبيبها القديم، حتى رأيت رسالة على هاتفها من رقم غريب، وقرأتها بالصدفة قبل أن تمسحها، وكانت تقول: 'جوازنا مجرد ورق ومبحبوش، إنت بس اللي في قلبي'، وعندما واجهتها أنكرت ثم سارعت بحذف المحادثة".

وأكد الزوج أنه فقد ثقته بزوجته تمامًا بعد هذا الموقف، مشيرًا إلى أن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلًا، خاصة بعدما اكتشف أنها تتعمد المرور من الشارع الذي يسكن فيه حبيبها السابق، وتختلق الأعذار للتواجد بالقرب منه.

وتابع في دعواه: "شعرت أنني مجرد غطاء اجتماعي لعلاقة قديمة لم تنته، وأنها تزوجتني لتُرضي أهلها فقط، لا عن حب أو قناعة".

واختتم حديثه أمام المحكمة: "لم أعد أحتمل العيش مع امرأة تخون بعينيها وذاكرتها، ولا تحترم علاقتها بزوجها، لذلك لجأت إلى القضاء لفسخ العقد، حتى أستعيد كرامتي وأغلق صفحة مؤلمة في حياتي قبل أن تتفاقم الأمور".

الدعوى تحمل رقم 915 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

