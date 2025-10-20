إعلان

طفلتان تسرقان حواجز الطريق وتبيعانها لتاجر خردة بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

06:32 م 20/10/2025

الطفلتان وتاجر الخردة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما تضمنا انتزاع طفلتان تحملان جنسية إحدى الدول قطع حديدية الخاصة بتهدئة السرعة بطريق الواحات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

الطفلتان أقرتا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

مخزن خردة الجيزة طريق الواحات سرقة أكتوبر

