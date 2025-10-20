طفلتان تسرقان حواجز الطريق وتبيعانها لتاجر خردة بأكتوبر
كتب : محمد شعبان
الطفلتان وتاجر الخردة
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما تضمنا انتزاع طفلتان تحملان جنسية إحدى الدول قطع حديدية الخاصة بتهدئة السرعة بطريق الواحات.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.
الطفلتان أقرتا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.