واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة، المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ضمن خطة موسعة لإجهاض الأنشطة الإجرامية قبل انتشارها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عناصر خطرة بعدد من المحافظات بتجهيز كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة استعدادًا لترويجها.

وبعد استصدار الإذن القانوني، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، وأسفرت المداهمات عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة، وضبط باقي العناصر المتورطة في المحافظات، ومصادرة 770 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة ( حشيش - شابو- هيدرو- هيروين).

كما تم ضبط 89 قطعة سلاح ناري، 81 بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، و4 فرد خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 90 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالسموم والممنوعات، حمايةً لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.

