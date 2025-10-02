فيديو يقود الشرطة لضبط عاطل يروج "البودر" في شبرا الخيمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص أثناء ترويجه لمواد مخدرة في نطاق دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، حيث تبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأُحيل للنيابة العامة للتحقيق.

