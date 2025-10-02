فضيحة على الهاتف.. سقوط شبكة آداب تقودها 3 سيدات بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة مكونة من أحد الأشخاص وثلاث سيدات بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لنشاطهم غير المشروع، حيث أعلنوا عن أنفسهم لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، في مخالفة صريحة للقانون. وتبين أن اثنتين من السيدات المقبوض عليهن سبق اتهامهن في وقائع مشابهة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم وممارسة هذا النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا

"نقلوا كليته بدون رضاه".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن متهمين بتجارة الأعضاء البشرية

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

"سمحت له المبيت رأفة بحاله".. ماذا قال المتهم بقتل "مشرد" تهجم على شقيقته بالجيزة؟