الداخلية تضبط عصابة غسلت 150 مليون جنيه من تجارة السموم بالغربية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 150 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.