"صفاء" تطلب فسخ عقد زواجها بعد شهر ونصف: "طلع أقرع ولابس باروكة"

تقدمت "صفاء.ع" 28 عامًا، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بفسخ عقد زواجها بعد مرور شهر ونصف فقط على الزواج، متهمة زوجها بخداعها بعدما اكتشفت أنه يستخدم شعرًا مستعارًا لإخفاء إصابته بتساقط شديد في الشعر، "طلع أقرع ولابس باروكة".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تعرفت على زوجها عن طريق صديقة مشتركة، وكان يبدو في كل لقاء أنيقًا بشعر كثيف، ولم يخطر ببالها أن ذلك مجرد "باروكة".

وأضافت: "بعد أيام قليلة من الزواج لاحظت أنه يحرص على ارتداء غطاء للرأس داخل المنزل، وذات مرة شاهدته يخلع الشعر المستعار، فشعرت بصدمة وخداع كبير".

وأوضحت "صفاء" أن المظهر لم يكن هو المشكلة الأساسية، بل إحساسها بعدم الصدق، مؤكدة: "كنت أبحث عن رجل صادق لا يخفي عني شيئًا، لكنني اكتشفت أنه بدأ حياتنا بالكذب، ولو كان صارحني بحالته كنت قبلت الأمر، لكن إخفاء الحقيقة بهذه الطريقة أفقدني الثقة فيه".

وتابعت الزوجة أنها حاولت التفاهم معه بهدوء، إلا أنه برر تصرفه بأنه خشي رفضها له قبل الزواج، مضيفة: "بدل أن يعتذر، اتهمني بالمبالغة وقال إن الشكل لا يهم طالما أن الجوهر جيد، لكنه تجاهل أن الصدق أساس أي علاقة ناجحة".

وأضافت أن محاولات الأهل لإنهاء الخلاف باءت بالفشل، بعدما تمسكت أسرة الزوج بإنكار الواقعة، مشيرة إلى أنها قررت اللجوء إلى المحكمة حفاظًا على كرامتها.

وحملت الدعوى رقم 158 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن.