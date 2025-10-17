إعلان

خلاف تجاري يتحول إلى معركة داخل محل ببورسعيد

كتب : مصراوي

01:58 م 17/10/2025

الطرفان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من اعتداء آخرين عليه داخل محله التجاري بمحافظة بورسعيد.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة الضواحي بتاريخ 12 الجاري، بين طرفين، الأول عاطل وشقيقه (لهما معلومات جنائية)، والثاني:صاحب المنشور وشقيقه (له معلومات جنائية أيضًا).

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على معاملات بيع وشراء بين الطرفين، وتطورت إلى تبادل اعتداء بالأيدي داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة محل بورسعيد فيديو الضواحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)