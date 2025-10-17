خلاف تجاري يتحول إلى معركة داخل محل ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص من اعتداء آخرين عليه داخل محله التجاري بمحافظة بورسعيد.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة الضواحي بتاريخ 12 الجاري، بين طرفين، الأول عاطل وشقيقه (لهما معلومات جنائية)، والثاني:صاحب المنشور وشقيقه (له معلومات جنائية أيضًا).

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على معاملات بيع وشراء بين الطرفين، وتطورت إلى تبادل اعتداء بالأيدي داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.