تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيق في اتهام شخص بالاستيلاء على متعلقات مدربة خيول، من بينها جواز سفر خاص بأحد خيول الفنان أحمد السقا بمنطقة أبو النمرس.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، واستدعاء الشاكية لسؤالها حول الواقعة.

كانت مدربة خيول، وجهت اتهامًا لشخص بالاستيلاء على متعلقاتها، من بينها جواز سفر خاص بأحد الخيول الخاصة بالفنان أحمد السقا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد بلاغ إلى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من مدربة خيول اتهمت فيه شخصًا حددت هويته بالاستيلاء على متعلقات خاصة بها لخلافات بينهما، ومن بين المسروقات جواز سفر خاص بأحد الخيول الخاصة بالفنان أحمد السقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

حريق يلتهم أتوبيسا في القناطر وتحرك المطافي يمنع كارثة