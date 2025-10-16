وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية إلى 23 شخصًا

نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 231 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1676 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 23 شخصًا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 23 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

