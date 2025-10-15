سر الخزنة المفتوحة داخل مصنع كرداسة.. وكيف سقطت العصابة في ساعات؟

في ليلة عادية في منطقة كرداسة، كانت الماكينات في مصنع الأحذية تعمل كعادتها، والهدوء يسيطر على المكان بعد انتهاء وردية العمل لكن صباح اليوم التالي حدث ما لم يكن متوقعًا.

صاحب المصنع دخل مكتبه، فوقف في مكانه مصدومًا، وجد الخزينة مفتوحة، والمبلغ المالي الذي كان بداخلها اختفى بالكامل، دون وجود أي آثار اقتحام أو كسر في الأبواب أو النوافذ.

سارع المالك إلى مركز شرطة كرداسة، وحرر بلاغًا بالواقعة لتبدأ مهمة فريق البحث بقيادة العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر في جمع المعلومات وفحص العاملين داخل المصنع، خاصة أن أسلوب السرقة دل على أن مرتكبيها على دراية كاملة بتفاصيل المكان.

التحريات الدقيقة التي قادها المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة كشفت أن عاملا بالمصنع كان يمر بضائقة مالية، وأن فكرة السرقة بدأت تراوده منذ فترة. تسللت الفكرة إلى رأسه حتى استقرت، فقرر تنفيذها بمساعدة مجموعة من أصدقائه من خارج المصنع.

استغل العامل معرفته بمواعيد العمل وأماكن المراقبة، وحدد مع شركائه توقيت التنفيذ بعناية، ثم دخلوا المصنع بعد انتهاء الوردية، واستولوا على المبلغ وفروا هاربين لكن جهود البحث لم تتوقف.

رجال المباحث في كرداسة نجحوا في تتبع الخيوط الصغيرة التي تركها الجناة وراءهم، حتى تم تحديد هوية العامل المشتبه به. وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه مع باقي المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المبلغ المسروق الذي عُثر عليه داخل المصنع نفسه لتتمكن الأجهزة الأمنية من إعادة المال إلى صاحبه وإغلاق القضية في وقت قياسي.