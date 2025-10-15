تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية "داعش أكتوبر" لـ 12 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش أكتوبر"، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لإعلان المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم عقب صدوره.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما نسبت إلى بعضهم تهم تمويل الإرهاب على النحو المبين بالتحقيقات.