وصل البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور جلسة محاكمته في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر "أوتاكا" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال صانع المحتوى "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشر محتوى خادش للحياء العام.

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه:

"تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى (أوتاكا)، لاتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على القيم والمبادئ المجتمعية."