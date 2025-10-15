تُغلق اليوم الأربعاء لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 أبوابها، بعد انتهاء فترة استقبال أوراق المرشحين التي استمرت لمدة ثمانية أيام، بدأت يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يستمر اليوم تلقي أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على خلاف الأيام السابقة التي كانت تمتد فيها فترة التقديم حتى الخامسة مساءً.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي الطلبات واصلت أعمالها لليوم السابع على التوالي بكافة المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بأوراق الترشح حتى الآن بلغ 2409 مرشحين بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد من تقدموا بأوراقهم خلال اليوم السابع 218 مرشحًا.

وأضاف أن اليوم السابع شهد تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح بنظام القوائم على قطاع شرق الدلتا الذي يضم محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وقطاع غرب الدلتا الذي يشمل (الإسكندرية، البحيرة، مطروح).

وأوضحت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العمل داخل لجان تلقي الطلبات بجميع المحافظات، ولم ترصد أي معوقات خلال اليوم، مؤكدة أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أعدتها الهيئة لحفظ المستندات رقميًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الخميس، القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بأسمائهم ورموزهم الانتخابية وانتماءاتهم السياسية (حزبيين أو مستقلين)، حيث سيتم تعليق الكشوف في 28 محكمة لمرشحي النظام الفردي، و4 محاكم لمرشحي القوائم، بالتزامن مع بدء فترة الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وفق الجدول الزمني المحدد لإجراءات الانتخابات.

