2727 منفذًا و55 سلسلة تجارية.. استمرار مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب : علاء عمران

10:28 ص 15/10/2025

مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتستهدف المبادرة توفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" الخاصة بالوزارة، والمواقع الموضحة على البوابة الرسمية لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

مبادرة كلنا واحد سلسلة تجارية السلع وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك:



