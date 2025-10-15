إعلان

"كان بيعاكس فتاة".. بيان عاجل من الداخلية بشأن إنهاء حياة شخص بطلق ناري في القليوبية


كتب- محمد فتحي:

03:58 ص 15/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتشاجر مع آخر وإطلاق أحدهما عيار خرطوش تجاهه، مما أسفر عن وفاته بالقليوبية.

بحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ من إحدى المستشفيات بالقليوبية بوصول "عاطل – مصاب برش خرطوش بالرقبة" ووفاته متأثرًا بإصابته على خلفية نشوب مشاجرة بينه وشخصين على إثر إعتراضهما على معاكسته لإحدى الفتيات من أقاربهما.

ووفقا للبيان، فإنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما "تاجر فاكهة -والده " مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخليىة القليوبية تاجر فاكهة طلق ناري مواقع التواصل الاجتماعي إنهاء حياة شخص بطلق ناري

