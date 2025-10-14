قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس سائح يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك بعد تسببه في حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر.

وفحصت الأجهزة الأمنية واقعة اتهام سائح بالتسبب في حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر وهو في حالة سكر، بعدما توقفت سيارة -كان يقودها- بشكل مفاجئ وتسببت في اصطدام بعض السيارات، مما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور، وذلك عقب تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ، حيث تم فحص السيارة والاستماع لأقوال أطراف الواقعة، وتم سحب السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

اقرأ أيضًا:

"ابنها عاكس زميلته ففصلوه".. تفاصيل اقتحام سيدة لـ مدرسة في أكتوبر

مشاجرة الملهى الليلي.. محامي عصام صاصا يكشف حقيقة التصالح مع المالك

السائق نزع اللوحة الخلفية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو القيادة برعونة في القاهرة