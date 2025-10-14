قرار جديد في محاكمة 3 متهمين بالاعتداء على طفل ببولاق الدكرور

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بتأجيل محاكمة 3 متهمين بهتك عرض طفل وتصويره في وضع مخل، بمنطقة بولاق الدكرور، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لحضور المحامي الأصيل والمرافعة.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 8061 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، للمتهمين "ح"، 18 سنة، عامل، و "أ" 16 سنة، ترزي، و "ع"، 16 سنة، عامل، أنهم في يوم 6 أبريل الماضي هتكوا عرض الطفل "ب" بغير قوة أو تهديد.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول هيأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة، وقدم المخدرات لأطفال بمقابل مادي، كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أحد مشتقات الفينثيل أمين"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث التقط بمحل الواقعة مقطعاً مرئياً للواقعة بأكملها، حيث تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، ونقل بجهاز من الأجهزة هاتف محمول"مقطع مرئي للمجني عليه بمكان خاص بغير رضاءه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وأنشأ واستخدم حساباً بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامين السابقين.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه توجه إلى محل ارتكاب الواقعة رفقة المتهمين لتعاطي المواد المخدرة، وما أن تعاطى المادة المخدّرة طواعية تغيب عن الوعي واستيقظ مساء اليوم التالي فشاهد قاطني المنطقة ينظرون إليه باحتقار مستغرباً تصرفهم إلى أن عرضوا عليه مقطع مرئي قام بتسجيله المتهم الثالث يظهر فيه المتهمين وهم يمارسون معه أفعال منافية للآداب.

وقال والد المجني عليه في التحقيقات إنه خلال خروجه للعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، تفاجئ بأحد الأشخاص يعرض عليه مقطع فيديو يظهر فيه نجله وآخرين يهتكون عرضه، فتوجه برفقة نجله إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وقام بتحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضًا:

"ابنها عاكس زميلته ففصلوه".. تفاصيل اقتحام سيدة لـ مدرسة في أكتوبر