عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل