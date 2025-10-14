إعلان

رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كتب : علاء عمران

12:29 م 14/10/2025

سيارات متروكة ومتهالكة من الشوارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة متهالكة الاجهزة الامنية وزارة الداخلية حملات امنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات