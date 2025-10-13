إعلان

لاستكمال المرافعة.. محكمة بدر تؤجل نظر قضية خلية القاهرة الجديدة لـ 16 ديسمبر

كتب : صابر المحلاوي

04:26 م 13/10/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية القاهرة الجديدة"، المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب عناصر للخارج، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويُحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 أمن الدولة العليا، والمقيدة أيضًا برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

مجمع محاكم بدر قضية خلية القاهرة الجديدة جماعة إرهابية

