الداخلية تكشف حقيقة منشور ادعى صاحبه تعرضه للبلطجة في كفر الشيخ

كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه بتعرضه للبلطجة والاعتداء من قبل مجموعة أشخاص بغرض سرقته بالإكراه في محافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن مركز شرطة قلين بكفر الشيخ كان قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من آخر لقيامه بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والاستيلاء على حقيبته وبداخلها كاميرا تصوير و3 عدسات فلاش ومبلغ مالي وهاتف محمول، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته نفى ما نُسب إليه، وبإعادة مناقشة المُبلغ أقر بأنه اختلق الواقعة وادعى تعرضه للسرقة والبلطجة بهدف جذب الاهتمام بشكواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.