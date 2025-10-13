تقدم محمد.ع، 29 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بفسخ عقد زواجه بعد ثلاثة أشهر فقط على الزفاف، مبررًا طلبه قائلاً: "منعتها من الخروج نطت من الشباك.. ماكنتش أتخيل أتجوز بنت بتعمل كده".

وقال الزوج أمام المحكمة: "اتجوزتها بعد قصة حب استمرت سنة ونص، كنت شايف فيها البنت الهادية المؤدبة، اللي كل تصرفاتها محسوبة، وكانت دايمًا بتتكلم عن الالتزام والحياء، لكن بعد الجواز اكتشفت إن وراء الهدوء ده طبع عنيد واندفاعي بدرجة مَرعبة".

وأضاف أنَّه حاول أكثر من مرة تهدئة زوجته وضبط الأمور داخل البيت بعد ملاحظته ميلها للخروج المتكرر وزياراتها لصديقاتها دون إذنه، موضحًا أنه لم يمنعها تمامًا، بل طلب فقط تقنين الخروج للحفاظ على الحياة الزوجية، لكنها رفضت الالتزام.

وتابع: "في يوم كنت راجع من الشغل لقيتها بتتجهز تنزل من غير ما تقولي، قلتلها استني شوية نتكلم الأول، زعقت وقالتلي مش هتمنعني من الحياة اللي كنت عايشاها قبل الجواز، حاولت أهديها وقلت خلاص بلاش نخرج النهارده، لكنها فقدت أعصابها، وفضلت تصرخ وتقول مش هعيش محبوسة".

وروى الزوج الموقف الذي كان سببًا في قراره النهائي: "دخلت أوضتي أغير هدومي، وفجأة سمعت صوت خبط جامد، جريت ألاقيها نطت من شباك البلكونة في الدور الأول، لبست بسرعة ونزلت الاقيها واقفة تحت بتضحك وبتقوللي خلاص خرجت غصب عنك، لحظتها اتصدمت، حسيت إن دي مش حياة، دي مغامرة ممكن توديها في داهية".

وأوضح أنه حاول التواصل مع أسرتها لإيجاد حل، لكنهم رفضوا التدخل معتبرين ما حدث مجرد سوء تفاهم، وأن زوجته "تحب الحرية". وأضاف أنه فقد الثقة فيها تمامًا، معتبرًا تصرفها دليلًا على عدم استقرارها النفسي وعدم احترامها للحياة الزوجية.

واختتم حديثه أمام المحكمة: "اللي تعمل كده مرة ممكن تعمل أكتر، أنا ما اتجوزتش علشان أعيش في قلق وخوف كل يوم، عايز أعيش حياة طبيعية مبنية على احترام مش تحدي".

الدعوى رقم 839 لسنة 2024 لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

