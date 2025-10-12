"مخدرات في الطعام".. الداخلية تُسقط تشكيلًا دوليًا لتهريب المخدرات بـ127

كشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن حصيلة ممتلكات البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" من نشاطها الإجرامي في غسل الأموال المتحصلة عليها من بث محتوى وفيديوهات خادشة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في تقرير الإدارة أن قامت بشراء 3 وحدات سكنية (القاهرة الجديدة والمطرية والزيتون) لمحاولة إعطاء الأموال صبغة شرعية، كما أنها قامت بإيداع باقي الأموال المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي في حسابات بنكية لها ولوالديها في بنوك مختلفة.

وكان مصدر مطلع كشف تفاصيل أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحكمة أجلت أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لجلسة 15 أكتوبر الجاري.

وتابع أن أسرة المتهمة فوجئوا بتحديد أولى جلساتها يوم الأربعاء الماضي، وحضر معها أمام المحكمة محامي متطوع.

وأضاف أن المحامي طلب أجل القضية للإطلاع والإعلان وتوكيل محامي أصيل للدفاع عنها، مشيرًا إلى أنها حضرت لمقر المحكمة بزي الحبس الاحتياطي الأبيض ودخلت في حالة بكاء بعد إيداعها في قفص الاتهام

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.