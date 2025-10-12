"بلطجة على السوشيال" تقود الشرطة لمسجل خطر يروع أهالي الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به لترويع المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المتداول وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو. وبمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الاستعراض وترهيب الأهالي، مؤكدًا أنه قام صور المقطع بقصد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.