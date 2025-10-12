إعلان

"بلطجة على السوشيال" تقود الشرطة لمسجل خطر يروع أهالي الإسكندرية

كتب : مصراوي

07:17 م 12/10/2025

المتهم والسلاح الأبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به لترويع المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المتداول وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو. وبمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الاستعراض وترهيب الأهالي، مؤكدًا أنه قام صور المقطع بقصد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلاح أبيض الإسكندرية بلطجة بلطجي مسجل خطر

